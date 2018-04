Il presente e il futuro della Nazionale s’incrociano in Fiorentina-Lazio, scrive La Gazzetta dello Sport. Oltre ai rispettivi traguardi europei, la sfida del Franchi è anche il confronto tra Federico Chiesa e Ciro Immobile, che hanno vestito insieme l’azzurro un mese fa e che potranno continuare a farlo. Il viola è in progressione continua e in questo momento è l’oro di Firenze, incarnando il prototipo di giocatore sognato dalla famiglia Della Valle: forte in campo, educato fuori, italiano e 'autoprodotto'. Dall’altra parte il biancoceleste, capocannoniere del campionato, che ha segnato 82 volte in A ma mai alla Fiorentina.