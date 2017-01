La crescita del talentuoso giocatore gigliato Federico Chiesa è ormai sotto gli occhi di tutti, compresi quelli dei grandi club italiani e stanieri. Va sottolineato infatti come fino alla scorsa estate ad essersi sbilanciate per lui erano state soprattutto due squadre di Serie B, ovvero il Cesena e la SPAL neopromossa in cadetteria e allenata dall'ex tecnico della Primavera Viola Leonardo Semplici. Adesso invece il compito della Fiorentina è quello di tenere alla larga le grandi società che si sono accorte delle grandi qualità del ragazzo, il quale ancora non ha un procuratore. Un passo in questo senso è stato fatto con il recente rinnovo fino al 2021, ma in questi casi la prudenza non è mai eccessiva.