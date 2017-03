L'attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa, impegnato ieri con l'Italia Under 21, ha parlato anche del momento personale che sta vivendo e delle prospettive che può avere in campionato la propria squadra, che è ancora in corsa per cercare di conquistare il sesto posto: "Dobbiamo dare di più per centrare l'obiettivo Europa League con la Fiorentina. Ci crediamo ancora e vogliamo raggiungere questo traguardo. Il mio futuro? E' l'allenamento di domani. Il mio obiettivo e il mio futuro è quello di migliorarmi al resto non penso".