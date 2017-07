Repubblica Firenze mette a fuoco la situazione legata a Federico Chiesa. Il canterano della Fiorentina piace moltissimo ad Aurelio De Laurentiis che si sarebbe letteralmente innamorato calcisticamente di lui.

Il patron azzurro sarebbe disposto a tutto pur di portarlo a Napoli. Anche se al momento l'affare resta complicato sia per questioni economiche (la Fiorentina non lo cede per meno di 40 milioni), ma anche per motivi ambientali. Il club viola è sotto pressione per le aspre critiche ricevute dai tifosi e il clima di contestazione non favorisce un'ulteriore cessione dopo quelle di Borja Valero e quella annunciata di Bernardeschi e Kalinic. Quindi Chiesa resterà alla Fiorentina. Almeno quest'anno.