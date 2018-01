La Fiorentina sta ragionando su Federico Chiesa, il suo valore aggiunto. Il gioiello che vale già sessantacinque milioni di euro. Due le possibilità: costruire la squadra intorno alle sue qualità oppure ottenere la più clamorosa delle plusvalenze. Deciderà il ragazzo: non si può trattenere chi vuole andarsene. Ora Federico ha un contratto economico al top dei limiti imposti dai fratelli Della Valle ma non è solo la questione economica. La strategia che forse potrebbe mettere in discussione il certo assedio di molti club alla Fiorentina è l’offerta, a Federico, di avere una squadra tutta per sé: la 'Viola' dei ragazzi che provano a fare un miracolo. Un eccesso di romanticismo? Probabile, ma Firenze spesso e volentieri ha sognato l’impossibile. Di tenersi Giancarlo Antognoni, di continuare a vedere i gol di Gabriel Batistuta, spesso ha dovuto chinare la testa come per Roberto Baggio, ma la logica comunque non abita sulla città dell’Arno. Lo riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il giocatore piace, in Italia, su tutte, all'Inter e al Napoli.