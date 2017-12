Si sta consacrando, dopo essere diventato il simbolo della Fiorentina a seguito della cessione di Federico Bernardeschi, divenendo il giocatore di maggior talento della ‘Viola’. Federico Chiesa, un rinnovo fino al 2022 e le sirene spiegate delle grandi. Fa gola, è chiaro, come potrebbe farla in futuro ai toscani l’asta che potrebbe scatenarsi per acquistare il classe ‘97. Quattro reti e altrettanti assist a referto in questa stagione: con Chiesa a segno, la formazione di Stefano Pioli non ha mai perso. Blindarlo sarà difficile, ma come sottolineato anche da Andrea Della Valle, l’intenzione è quella. Vedremo: non a gennaio, bensì in estate. Perché certe offerte sono irrinunciabili, per tutti.