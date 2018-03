Il giocatore della Fiorentina e della Nazionale Italiana Federico Chiesa, ai microfoni dei canali ufficiali azzurri, ha parlato del suoi ricordi legati all'Italia: "Il ricordo azzurro più bello è l’aver visto la vittoria del Mondiale 2006. Un ricordo bellissimo. I miei idoli azzurri sono Buffon e Cannavaro, pilastri di quella difesa e di quel trionfo al Mondiale. La partita più emozionante per me è stata la vittoria in finale contro la Francia ma anche il 2-1 contro la Germania all’Europeo, con doppietta di Balotelli. Il gol più emozionante è il gol di Grosso contro la Germania, in semifinale Mondiale”.

