La Nazionale è figlia del campionato. Le prossime convocazioni di Ventura, relative ai due impegni dell'Italia validi per le qualificazioni mondiali contro la Macedonia il 6 ottobre a Torino e tre giorni dopo in Albania, possono regalare qualche sorpresa.



VERDI - Dopo la splendida prestazione contro l'Inter, condita dal gol sotto gli occhi del ct, Simone Verdi si candida per essere nella lista dei convocati. Nella scorsa stagione, dopo un buonissimo avvio, si fece male ai legamenti della caviglia saltando 8 partite. Il classe 1992 lo scorso campionato ha segnato 6 reti in 28 presenze, di cui 4 prima dell'infortunio. Cresciuto nel vivaio del Milan, Verdi è sempre stato considerato una giovane promessa, mai esplosa del tutto almeno fino a quest'anno: che sia giunto il momento della sua definitiva consacrazione? Staremo a vedere, i nostri occhi e quelli di Ventura sono su di lui.



CHIESA - Un altro talento più giovane che punta a essere convocato in Nazionale maggiore è Federico Chiesa, sempre più un leader della nuova Fiorentina. Domenica sera ha regalato spettacolo al Franchi contro l'Atalanta, realizzando un gol da favola, proprio come faceva papà Enrico. In questa stagione ha totalizzato 5 presenze, 2 gol e 1 assist, decisamente un'evoluzione positiva del ragazzo classe 1997 che lo scorso anno segnò 3 reti su 27 presenze in Serie A. Queste statistiche confermano la positiva evoluzione tecnica e mentale del ragazzo che, nonostante la giovane età, si è preso in mano la squadra viola.



B&B - Con queste prestazioni non sarà facile per Berardi e Bernardeschi guadagnare la fiducia di Ventura. Per il giocatore del Sassuolo non è una stagione facile: senza il suo mentore Di Francesco, il suo talento stenta a riesplodere e la maglia azzurra al momento la vede con il binocolo.

Bernardeschi invece deve ancora inserirsi negli schemi di Max Allegri e continua a giocare solo pochi minuti a partita nella Juventus, senza poter mettersi in mostra come faceva lo scorso anno con la maglia viola e proprio Chiesa può scalzarlo nelle gerarchie di Ventura.



CANDREVA & C. - Al momento i titolari in Nazionale sembrano intoccabili, ad esempio non è facile scalzare senatori come Candreva, ma le ultime poco convincenti prestazioni degli Azzurri,possono essere utili a Ventura per provare a inserire queste giovani leve che stanno dimostrando di meritare una chance. Senza dimenticare El Shaarawy e soprattutto Insigne.