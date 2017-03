Federico Chiesa, la sorpresa più bella di questa anonima Fiorentina, ha parlato alla Rai: 'Firenze è la mia città, voglio sognare con i tifosi viola. Poi in carriera non si sa mai ma adesso quella voglia è la mia maglia. Mio padre era un calciatore molto diverso da me, io gioco più sull'esterno ed ho più forza fisica, ma siamo due giocatori differenti. Di Firenze mi piace tutto, da quando ho 2 anni ho sempre abitato qua e poterò sempre nel cuore questa città perché qui ho mosso i miei primi passi, in tutti i sensi. E' tra le più belle in Italia'.