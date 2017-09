Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è carico dopo il risultato schiacciante contro l’Everton ma tiene i piedi per terra in vista del Chievo: «Dobbiamo subito pensare al Chievo domani, è stata una serata particolare ma adesso dobbiamo giocare domani pomeriggio e non abbiamo altro tempo per gli elogi. Il Chievo ci aspetta e noi dobbiamo calarci nel campionato, subito Chievo e poi Crotone».



TURNOVER- «Qualcuno è in via di recupero. Spinazzola e Gosens potrebbero recuperare la prossima settimana, Ilicic lo recupero oggi, Cornelius è fuori ha 39 di febbre e un problemino, domani non ci sarà. Adesso ragioniamo sulla gara di domani, comunque teniamo conto anche di quella contro il Crotone. Per qualcuno sarà la terza partita e qualcuno entrerà a partita in corso, abbiamo una rosa che ce lo permette».



CHIEVO- «Il Chievo è un’ottima squadra e di solito parte sempre bene in campionato, è successo anche quest’anno a Udine. È una squadra consolidata, con dei valori. La stagione è appena iniziata e la partita è significativa per l’immediato».



ALTERNATIVE- «In difesa abbiamo più alternative con Caldara e Palomino. È complesso giocare sia giovedì che domenica e ogni piccolo acciacco è difficile da smaltire. Dobbiamo essere bravi noi a cancellare le vittorie per ricominciare, adesso dopo due giorni è giusto metabolizzare e dobbiamo cancellare»



GOMEZ- «Avevo previsto un turnover anche per lui ma mi viene difficile al momento privarmi del suo apporto. Convocato in nazionale? Aveva saltato una convocazione, è importante per lui per lAatalanta. Porta anche alla squadra una soddisfazione».



GIOVANI- «Orsolini non l’ho ancora schierato? Nemmeno Bastoni e Melegoni. Adesso forse giocando più partite ci sarà più possibilità. Vido? Dall’inizio o a partita in corso, si conquisteranno il posto quando avranno l’opportunità, con il tempo. Son ragazzi tutti molto giovani e di prospettiva, ma nemmeno titolarissimo di Serie B. L’opportunità arriverà».



INFORTUNIO CONTI- «Mi dispiace molto questa situazione e questo imprevisto. Quando succedono questi infortuni succedono ai giocatori importanti, lui a noi ha dato comunque tanto quindi gli faccio un grande in boccia al lupo. È un ragazzo giovane, sono imprevisti che capitano».



PUBBLICO- «Momento fantastico a secondo tempo quando lo spettacolo si è spostato agli spalti. Non c’era una persona ferma e abbiamo avuto la fortuna di mantenerlo per tutto il secondo tempo. Pubblico fantastico e questo ci mette voglia di riproporlo. Speriamo di poterlo rivivere. Nel secondo tempo ho potuto vivere da spettatore».