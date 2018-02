Il difensore del Chievo Mattia Bani ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida dei clivensi contro la Fiorentina, lui che è nato e cresciuto a Firenze.



GLI INIZI - "A 18 anni sono stato preso dal Genoa, è stato un passo fondamentale per la mia carriera. Feci anche un provino a Firenze quando c'era Corvino, ma non mi presero".



VENDETTA - "No, Firenze è la città che amo, ho visto dal vivo anche qualche gara di Champions della Fiorentina, mi piacevano molto Mutu e Toni. Ho sempre ammirato anche Dainelli, e ora me lo trovo come compagno di squadra".