Il Chievo si prepara ad affrontare la Lazio sabato all'Olimpico. Birsa, centrocampista dei clivensi, parla al Corriere dello Sport: "Le cose nell'ultimo periodo sono andate un po' storte, non giochiamo come sappiamo. In questo momento anche un errore solo lo paghiamo, abbiamo avuto anche qualche problema a livello di infermeria ma dobbiamo tornare quelli di sabato e fare meno errori. Anche se gira male, tocca a noi fare in modo di mettere a posto le cose. E' il momento di guardare avanti e preparare la prossima partita. La Lazio sta facendo molto bene ma non andremo lì a passare la giornata. Anche contro la Fiorentina, altra squadra in gran forma, abbiamo avuto le nostre occasioni e possiamo ripeterci anche con la Lazio, a patto di essere più bravi e sperando in un po' piu' di fortuna".