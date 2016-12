In un'intervista concessa a goal.com Walter Birsa, centrocampista del Chievo, ha parlato della sfida con la Roma: "Ho visto la gara di sabato sera: penso si siano affrontate due squadre fortissime, la Juve ha vinto una partita difficile, in cui anche la Roma ha avuto le sue occasioni. Nel complesso, credo che la qualità della rosa della Juve faccia ancora la differenza, perché può contare su giocatori che possono cambiare la partita in ogni momento, anche partendo dalla panchina. Quella partita, però, ha confermato che la Roma è la vera anti-Juventus. Totti? Mi ci vorrebbe un’ora per parlare di un campione come lui. E’ un giocatore magnifico, con un talento infinito. C’è Dzeko che dopo un anno difficile ora sta dimostrando di essere davvero un grande attaccante, c’è Nainggolan a centrocampo, che – se giocherà – si farà certamente sentire, poi là davanti ci sono anche Perotti e Salah che hanno una qualità mostruosa, non puoi perderli di vista un attimo che ti puniscono. Giovedì dovremo stare molto attenti e concentrati