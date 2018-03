Luca Campedelli, presidente del Chievo Verona, parla a TG Gialloblu.it del difficile momento dei clivensi: "Se non fossi preoccupato sarei un pazzo; si sta lavorando e quindi andiamo avanti. Ci eravamo abituati troppo bene e dobbiamo tornare quelli che eravamo, tutto qua. Calendario difficile? Le partite in Serie A sono tutte complicate. Io sono preoccupato per quello, ma i valori da parte nostra ci sono. Maran in bilico? Non mi sembra di aver fatto comunicati, in bilico non c’è nessuno: c’è solo da lavorare forte".