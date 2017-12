Il presidente del Chievo Luca Campedelli ha concesso un'intervista nel giorno di Natale nella quale ha parlato di vari argomenti, dalla sfida contro il Benevento al possibile futuro da dirigente di Sergio Pellissier: "Al campionato del Chievo per il momento do un 6,5: dissi la stessa cosa due mesi fa, il nostro obbiettivo resta sempre i 40 punti e la salvezza. Maran? E' bravo e se fosse per me rinnoverebbe subito, ma è giusto che abbia l'opportunità di valutare il suo futuro. Pellissier dirigente? Finchè continuerà a segnare non credo, quando smetterà se ne potrà parlare. Penso che sia il giusto proseguo della sua carriera. Non dobbiamo sottovalutare il Benevento, la classifica non racconta quanto hanno fatto in campo. Il mercato lo fa il ds, sarà lui a fare le dovute valutazioni. Inglese? Da tempo c'è l'accordo col Napoli, deciderà lui come è giusto che sia".