Lucas Castro, centrocampista del Chievo Verona, parla in conferenza stampa in vista della corsa salvezza: "La sosta ci è servita per sistemare le cose che non andavano bene. Dobbiamo cercare di difendere bene perché così giochiamo meglio anche in attacco. Quando sono rientrato dall'infortunio ho ritrovato dei ragazzi che stavano soffrendo per il momento negativo inaspettato,ma sono carichi e hanno voglia di uscire da questo periodo. Questo mi dà molta tranquillità. Corsa salvezza? Niente calcoli per la classifica. Dobbiamo cercare di mantenere la tranquillità e la distanza da chi ci sta dietro. Ci servirà il sostegno dei nostri tifosi in queste due partite. Spero siano al nostro fianco: il Chievo merita la salvezza in Serie A".