Dopo la prima parte di stagione da mezzala, il Pata Castro si è reinventato trequartista. Rolando Maran, suo tecnico al Chievo, lo ha schierato nel 4-3-2-1 proprio a supporto di Inglese, facendogli ricoprire in parte il ruolo che faceva a Catania. Queste le parole del centrocampista gialloblù riportate da la Gazzetta dello Sport: "A Catania davanti c’erano giocatori come il Papu Gomez e Barrientos e quindi non avevo molto spazio. Maran allora decise di giocare 4-2-3-1 e di inserirmi come trequartista. È un ruolo che mi piace molto, ti fa divertire perché hai meno obblighi di copertura rispetto a quando giochi da interno di centrocampo. Non ho faticato a tornare ad occupare quella posizione, spero di averlo fatto bene"