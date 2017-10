Bostjan Cesar, difensore del Chievo Verona, parla in vista della sfida con il Sassuolo, dopo la quale ci sarà il derby con l'Hellas: "Stiamo già pensando al Sassuolo, sappiamo che giocare contro di loro non è facile. Noi stiamo giocando bene, siamo tosti e questa è la strada giusta. Poi ci sarà il derby, che è sempre il derby. Vogliamo vincerlo, ovviamente, ma pensiamo partita per partita: tutti i punti sono troppo importanti per noi".



"Io leader? Forse sì, ho giocato con grandi giocatori e sono cresciuto con loro. Ho visto quanto fa bene quando ti parlano, io voglio solo aiutare la squadra e sistemare quello che non va bene. Secondo me questa caratteristica o ce l'hai o non ce l'hai. Io sono tranquillo come persona, poi solo quando sono in campo sono un po' cattivo. Ma quando finisce l'allenamento o la partita sono davvero tranquillo e provo ad aiutare la squadra".