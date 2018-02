Dario Dainelli, difensore del Chievo, parla in vista della sfida con l'Atalanta: "Viviamo un momento di difficoltà in generale. Dipende da più fattori e non dalle assenze o dai problemi di un solo reparto. Lo stato di forma e gli infortuni incidono sullo stato mentale, quando le cose non vanno bene è così. Dobbiamo invertire la rotta il prima possibile, è fondamentale tornare a fare punti. Chievo preoccupato per la salvezza? Bisogna misurare le parole. La paura non c'è e guai se ci fosse, c'è solo la consapevolezza di attraversare un momento non facile e la necessità di tornare a far punti presto".



SULLA POSSIBILITA' DI LASCIARE IL CHIEVO - "Quando ho letto certe notizie, ho parlato con il direttore chiedendo cosa stesse succedendo. La mia volontà è di restare qui e la dirigenza mi ha manifestato la volontà di continuare insieme. Sono contento di stare qui fino a giugno, poi ci siederemo insieme e valuteremo il da farsi. Io sto benissimo qui, sono contento ma tanto dipende dalle condizioni fisiche. Se dovessi stare come nella prima parte del campionato e come adesso vorrei continuare. Nell'ultimo mese c'è stato il pensiero di lasciare, a una certa età è normale".