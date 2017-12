Asse di mercato Napoli-Chievo Verona. Roberto Inglese saluterà i gialloblù a gennaio per approdare nella sua nuova casa all'ombra del Vesuvio ma gli affari fra i due club non sono destinati a finire. Anzi. Il club azzurro, per avere Inglese subito, è pronto a mettere sul piatto diversi giocatori graditi a Maran e non solo. Il primo è Emanuele Giaccherini, esterno che in azzurro non trova spazio e che è pronto a lasciare il Napoli per tornare a giocare con continuità.