Secondo gianlucadimarzio.com, il Chievo ha raggiunto l'accordo per l'ingaggio a parametro zero per la prossima stagione dell'attaccante classe '96 Micheal Fabbro, cresciuto nelle giovanili del Milan e attualmente in forza al Bassano Virtus. Il giocatore ha firmato un contratto triennale con opzione per altre due stagioni.