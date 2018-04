Giancarlo Romairone, ds del Chievo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Quello contro il Sassulo è un risultato amaro che facciamo ancora fatica a digerire. Ora, guardiamo avanti, dobbiamo toglierci di dosso questa grossa delusione e ripartire perché a noi servono ancora i punti. Noi non siamo in grado di alzare le barricate, non le faremo contro il Napoli. Il limite nostro di questi mesi è quello di giocare sempre, ora siamo vicini ad una zona calda della classifica, ma la nostra identità sta nel giocare sempre, senza fare barricate, producendo gioco. A Napoli il compito sarà difficile, ma servirà una partita di spessore perché abbiamo necessità di punti".

Inglese pronto per il Napoli? "Sta continuando a crescere, questi ultimi mesi lo completeranno. E' giusto che abbia un'opportunità in una squadra più importante, merita la chance perché è un giocatore completo, sta crescendo, ha tante doti importanti, di testa, negli spazi e nella difesa del pallone".

Sullo scudetto: "La Juventus ha il vantaggio di avere l'abitudine a giocare per vincere. Se il Napoli resta spensierato, credo che il duello sarà aperto ad ogni soluzione fino in fondo. La forza di struttura della Juventus è chiara, ma il Napoli è cresciuto costantemente, portando entusiasmo e un gran gioco, questo non è un limite ma un aspetto positivo".