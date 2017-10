Giancarlo Romairone, direttore sportivo del Chievo, è intervenuto a Radio Crc: “Su Inglese non ci sono novità. Dopo un momento iniziale in cui l’infortunio di Milik ha acceso i riflettori, adesso tutto viene tenuto sotto traccia perché c’è tempo da qui al mercato e il Napoli dovrà fare le sue considerazioni, noi saremo a disposizione cercando di capire che piega prenderà questa situazione. Milik? Preferisco non esprimermi. E’ chiaro che devo pensare alle nostre dinamiche senza fare voli pindarici. La forza dell’ambiente Chievo è avere un profilo basso e se dovessimo ragionare in maniera aperta, perderemmo delle forze. Ci sono rapporti tra le società e credo si possa trovare la migliore soluzione, qualunque essa sia. Volevamo far emergere Inglese per poi darlo pronto al Napoli, poi se gli eventi porteranno ad altro, le persone coinvolte si adatteranno alla situazione”.