Il Chievo è in crisi (una sola vittoria a Cagliari nelle ultime 14 partite di campionato) ed è stato risucchiato nella lotta per non retrocedere in Serie B. Secondo Tuttosport, la panchina di Maran è in bilico: per l'allenatore sarà decisiva la prossima gara in casa con la Sampdoria dopo la sosta.