Roberto Inglese, attaccante del Chievo, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport al termine della partita persa dai suoi per 3-2 contro il Milan, nella quale il centravanti è stato autore del gol del momentaneo 2-1.



SULLA PARTITA - "Eravamo partiti intimoriti, ma poi siamo andati al comando. Il Milan è una big, ci sta di andare sotto. Non ci è mancato nulla, abbiamo semplicemente perso contro una squadra più forte e in forma. Loro sono cattivi, rognosi, sembra di vedere Gattuso in campo e si meritano questa classifica".



FUTURO - "Non ci penso".



VAR - "A volte dà e a volte toglie, va usato nella maniera migliore. Sul terzo gol loro c'era un fallo su Hetemaj, ad esempio".



NAZIONALE - "Devo lavorare per ambire a quella maglia".