Roberto Inglese, attaccante del Chievo, ma di proprietà del Napoli, parla in conferenza stampa: "Per adesso non ci penso. Sono concentrato solo sul Chievo, la mia forza finora è stata quella di stare sempre sul pezzo. In futuro si vedrà se sono adatto al Napoli, adesso non è il momento. Devo giocare bene e farlo per il Chievo, domenica ci aspetta una gara importante come il derby, che è molto sentito".