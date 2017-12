Dopo la sconfitta del suo Chievo contro il Bologna, a cui ha comunque segnato un gol, Roberto Inglese ha parlato a Sky Sport: "Come ci è capitato tante volte siamo andati in svantaggio, siamo riusciti anche ad acciuffare il pari ma poi è arrivata la sconfitta. Dovevamo restare più lucidi, ma sono cose che capitano nel calcio. Dobbiamo ricompattarci ed affrontare la prossima sfida con il Benevento con la testa giusta. Il Napoli? Per adesso sono totalmente concentrato sul Chievo, manca ancora una partita per chiudere questo bellissimo anno. Ce la voglio mettere tutta".