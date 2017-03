Roberto Inglese, attaccante del Chievo, è stato intervistato da Tuttosport. Tanti i temi toccati, a partire dall'esperienza in Nazionale: "È stata un'emozione immensa, ho conosciuto tanti ragazzi entusiasti di vestire l'azzurro anche solo per uno stage. Mi servirà per il prosieguo della mia maturazione".



CHIEVO - "Con Cacciatore passo 20 ore su 24. E non c’è distinzione tra giovani ed esperti. Dainelli e Sorrentino, ad esempio, sono persone eccezionali. Pellissier è un vero leader. Mi confronto spesso con lui, nel bene e nel male. Mi dà tanti consigli e mi ha sempre aiutato molto. Una fortuna averlo conosciuto".



MARAN - " Nell'estate 2015 ero rientrato dal prestito biennale con il Carpi, avevamo conquistato la Serie A ma io avevo giocato poco. Tornato al Chievo pensavo di dover ripartire per un'altro prestito, invece Maran mi ha voluto valutare durante la preparazione e poi ha deciso di tenermi con sé. Lui è stato il primo a credere in me e gli devo molto. Sono un giocatore normale, quindi ho bisogno di imparare e di capire in fretta ogni situazione. Lavorando sodo e applicandomi mi sono accorto di esser migliorato anno dopo anno".



FUTURO - "Mi piace il campionato inglese, ma ma quello italiano non ha nulla da invidiare. Come migliorare? Primo: devo crede di più in me stesso. Secondo: devo attaccare meglio la porta avversaria e migliorare in fase difensiva. Terzo: segnare di più, per il bene del Chievo".