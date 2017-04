Roberto Inglese, attaccante del Chievo Verona, parla a Tele Arena del momento che stanno vivendo i gialloblù: "Il momento che stiamo attraversando è difficile, ma sono sicuro che ne usciremo lavorando tutti insieme, come sempre ha fatto questa squadra. L’infortunio del Meggio è stato un brutto colpo, lui deve tirar fuori il massimo in questo periodo di riabilitazione perché è importante anche lo spirito con cui si affrontano questi momenti. Due estati fa dovevo andare via ancora in prestito, ma mister Maran ha deciso di tenermi e lo ringrazierò sempre per la fiducia che ha dimostrato in me. Indossare la maglia azzurra anche solo durante gli allenamenti è stato qualcosa che neanche mi sarei immaginato solo poco tempo fa. Si tratta di esperienza positive perché ti confronti con il meglio che c’è in Italia: per quanto riguarda i prossimi Mondiali ad oggi ci sono attaccanti più avanti di me. Io devo solo pensare a lavorare sodo e fare bene al Chievo".