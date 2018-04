Roberto Inglese, attaccante del Chievo, ha parlato a Premium Sport prima della sfida con l'Inter: "Dobbiamo fare più punti possibile. Il caldo sarà un fattore importante, tra l'altro abbiamo giocato già due partite in questa settimana. Dobbiamo fare il massimo, come già fatto con il Napoli e la Roma in casa. Quota salvezza? Beh, è presto per dirlo, dietro corrono, l'abbiamo visto fino a ieri con la vittoria del Benevento a Milano".