Chievo-Juventus 0-1



Chievo



Sorrentino 5,5: non è sicuramente una partita facile, soprattutto dopo le due espulsioni. Anche se è poco colpevole sui gol subiti, ogni tanto cade in un nervosismo di troppo.



Cacciatore 5: lotta bene e cerca di farsi valere contro Mandzukic e Asamoah ma il suo gesto non si può perdonare.



Bani 6: argina bene gli spazi e togliere la linea di passaggio verso higuain.



Tomovic 5,5: il meno concentrato della propria difesa e deve uscire a causa di un piccolo risentimento.

(53' Gamberini 6: cerca di dare il massimo per la squadra in un momento davvero difficile.)



Jaroszynski 6: sta bene fisicamente e si vede, le poche azioni in contropiede del chievo partono anche dalle sue galoppate. Bene la fase difensiva.



Bastien 4: due interventi a dir poco ingenui soprattutto perchè fatti uno contiguo all'altro.



Radovanovic 5,5: non riesce a dare profondità all'azione, incagliato nella morsa bianconera.



Hetemaj 6: gioca più in difesa ma è un lavoro prezioso il suo, soprattutto dopo le due espulsioni.



Birsa 5,5: qualche pallone perso di troppo anche se soffre molto il pressing juventino.

(79' Meggiorini s.v.)



Pucciarelli 5,5: Chievo che si affaccia davvero raramente in attacco e ovviamente ciò incide sulla prestazione dell'attaccante praticamente fuori dal gioco.

(45' Depaoli 6: compito principale è quello di aiutare i compagni in difesa e dà il massimo per compierlo.)





All. Maran 6: il Chievo nel primo tempo riesce a bloccare la Juventus, anche se si fa vedere poco in attacco. Dopo le due espulsioni ovviamente sarebbe stata un'impresa titanica per chiunque.



​Juventus

SZCZESNY 6.5: ultima partita prima di lasciare la porta a Buffon, poteva anche non indossare i guantoni. La sua prova diventa decisiva con quell'intervento ad anticipare Radovanovic.

DE SCIGLIO 6: torna titolare, prestazione senza infamia e senza lode. Con tanti palloni che potevano essere sfruttati meglio nel secondo tempo.

BENATIA 6.5: ennesima prestazione che conferma uno stato di grazia totale, non solo dal punto di vista fisico.

BARZAGLI 6: prova pulita e puntuale, non che sia particolarmente messo sotto pressione.

ASAMOAH 6: diventa decisivo causando entrambi i gialli di un incosciente Bastien (72' LICHTSTEINER 6: entra quando la partita era solo da amministrare).

KHEDIRA 7: partita a ritmi bassi fatta apposta per lui, non a caso viene fuori con un gol pesantissimo nella lotta scudetto.

PJANIC 6.5: l'unico da subito in partita, ma per lunghi tratti sembra predicare nel deserto.

STURARO 5.5: senza Matuidi servono muscoli e corsa, fattori che non gli mancano. Se poi gli si chiede qualcosa in più... (52' BERNARDESCHI 6.5: alla fine è decisivo ancora una volta, una perla la giocata con cui controlla il pallone che diventa assist per Khedira)

DOUGLAS COSTA 6.5: più intraprendente a sinistra, si accende e si spegne con troppa frequenza

HIGUAIN 6: appare piuttosto nervoso e frenetico, l'astinenza dal gol sfonda il muro dei 700 minuti. Troppi. Ma il Bentagodi dopo aver sbloccato Dybala, sblocca pure lui (89' BENTANCUR ng).

MANDZUKIC 5.5: fatica a prendere posizione contro i marpioni del Chievo.

All. ALLEGRI 6: una volta ancora, l'importante erano i tre punti. Ma da Verona la Juve torna a casa solo con questa buona notizia.



