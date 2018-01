Dopo la sfida delle 18 tra Sassuolo e Atalanta, la 22esima giornata di Serie A prosegue alle 20.45 con il secondo anticipo di questo sabato, tra Chievo e Juventus. I padroni di casa vivono un momento negativo - con due soli punti nelle ultime sette partite - e dovranno fare ancora una volta a meno degli infortunati Castro e Inglese. Di fronte i bianconeri di Massimiliano Allegri, a caccia di quella vittoria che li porterebbe momentaneamente in testa alla classifica.



LE STATISTICHE - La Juventus ha perso solo uno dei 29 incontri di Serie A contro il Chievo (1-0 nel gennaio 2010): da allora per i bianconeri 10 vittorie e cinque pareggi. I veronesi hanno segnato solo due gol nelle ultime sette sfide di campionato contro i bianconeri, raccogliendo un solo punto nel parziale. La Juve ha vinto tutte le ultime cinque trasferte con il Chievo in Serie A, segnando almeno due reti in quattro di queste e ha subito un solo gol nelle ultime 12 gare giocate tra campionato e coppe: 10 le vittorie nel parziale, inclusi tutti gli ultimi sette match disputati.