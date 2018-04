SORRENTINO 6: Con la Roma si esalta spesso. Dopo 10 minuti spara via di piede un colpo di testa di Fazio, poi si ripete su Schick come all’andata. Alza bandiera bianca su Schick e Dzeko, prima di sbarrare nel secondo tempo la strada al bosniaco.



DEPAOLI 6: Bastano due accelerazioni di Kolarov per evidenziarne l’esperienza. Poi però c’è la sfrontatezza, e dal suo piede nascono un paio di bei spunti in attacco. Un intervento di Kolarov lo manda fuori prima del tempo. (27’pt Jaroszynksi 5: Soffre pure lui Kolarov, e a differenza del compagno non si fa vedere quasi mai in fase di spinta)



BANI 5,5: Prova ad arginare Dzeko, e ci riesce pure bene nella prima mezz’ora. Poi cade anche lui sotto il colpo di Edin. Esce a fine primo tempo per un problema fisico. (1’st Gamberini 5: El Shaarawy lo ridicolizza, e per poco non rischia l’autogol)



TOMOVIC 4,5: Lascia a Schick tempo e e spazio. Si ripete su Dzeko due volte. Insomma, una giornataccia. E da tempo non arrivano giornate di gloria.



CACCIATORE 5: Peres gli sbarra la strada in tutti i modi, e dietro partecipa al buco su Schick. Non fa valere la sua vigoria fisica.



CASTRO 5,5: Dopo 5 minuti fa comparire il fantasma di Salah in campo e sfiora l’incrocio. E’ solo un’illusione anche se a centrocampo è l’unico a provarci. (34’st Birsa ng)



RIGONI 5: Non impensierisce Pellegrini, non fa nemmeno alzare lo sguardo a Nainggolan. Prova flemmatica.



RADOVANOVIC 5: Si addormenta al sole d’aprile di Roma e Nainggolan ne approfitta- Il suo sonno dura pure per il resto della partita.



HETEMAJ 5: Si fa notare nel primo tempo per un paio di calcioni e qualche ricamo. Nella ripresa non trova mai il tempo di inserimento necessario.



INGLESE 5,5: Prova a far valere la tecnica, e nelle ripresa ci mette pure il fisico per guadagnarsi un rigore sacrosanto. Dal dischetto però balbetta. Si riscatta parzialmente con un gran colpo di testa.



PUCCIARELLI 6: Parte con un paio di corse, si ritrova sdraiato a fare un pic nic prima del tempo. Nella ripresa un bel colpo di tacco e lo sprint che porta al rigore per il Chievo.



MARAN 4,5: Se il Chievo interpreterà in questo modo le prossime partite sarà dura sperare nella salvezza. Tentativi di ribellione pari a zero, anche quando la sua squadra è in superiorità numerica.