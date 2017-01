Sorrentino 6: Contro l’Inter si esalta sempre, ma questa volta si lascia sorprendere da un tiro non irresistibile di Perisic



Frey 5,5: Perisic lo manda spesso in confusione(Dal 60’ Spoli 5,5: Maran lo spedisce in campo per resistere agli attacchi nerazzurri, ma serve a poco)



Dainelli 5,5: Prova a metterci l’esperienza per arginare Icardi, ma l’argentino è in serata di grazia



Gamberini 5,5: Sbanda un paio di volte e il Chievo trema



Gobbi 5: Spesso in balia dell’avanzata avversaria. Non riesce ad arginare.



Castro 5: (Dal 73’ De Guzman: s.v.)



Radovanovic 5: Mai in partita



Bastien 5: Ancora timido e acerbo. Nel primo tempo lo travolgono. Deve crescere



Birsa 5: La qualità non manca, ma oggi viene meno la sostanza. E infatti Maran lo lascia negli spogliatoio alla fine del primo tempo. (Dal 46’ Izco 5,5: L'Inter va troppo forte. Prova a farsi vedere dalle parti di Handanovic, ma combina poco)



Pellisier 6,5: La sua carta d’identità dice “1979”, ma le sue polveri sono tutt’altro che bagnate. Suo il gol che sblocca momentaneamente il match



Meggiorini 5: Spesso in ripiegamento per aiutare, ma paga la sua generosità in fase offensiva