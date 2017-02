Sassuolo-Chievo 1-3



Sorrentino 5,5: certamente poco intuitivo sul cross di Berardi che genera il gol di Matri. L'attenuate è che, si sa, quelli sono palloni difficili da leggere.



Cacciatore 5,5: bene nella fase offensiva, un po' meno in quella difensiva. Ad esempio quando perde Politano in occasione del gol neroverde.



Spolli 6: Berardi non ha lo scatto di Politano, dunque sul centro sinistra della linea difensiva non arrivano altrettanti affondi. Si limita a controllare Matri, quando gli passa accanto.



Dainelli 6: spesso imposta da dietro, ed è dal suo piede che partono le aperture per sorprendere il Sassuolo in dieci. Il problema è Matri che, sornione, gli sfugge al 24'.



Gobbi 5,5: Berardi forse non lo supera, però lo mette ugualmente in difficoltà. Risultato: un'ammonizione intorno al 45'. Resta così negli spogliatoi all'intervallo.



(dal 46' Meggiorini 6,5: suo il colpo di testa che impegna Consigli in respinta corta, su cui si avventerà Inglese per segnare la doppietta)



Izco 5,5: lavora nell' ombra, come Hetemaj. Forse un po' troppo nell'ombra.



Radovanovic 6,5: chiusure puntuali, essenziale nella costruzione del gioco



Hetemaj 5,5: tocca pochi palloni, tutti senza infamia e senza lode.



Castro 6,5: temibile ma impreciso quando è il momento di concludere. Prova comunque positiva.



Birsa 7: se Inglese fa tripletta, lui fa quasi tre assist.



(dal 72' De Guzman sv)



Inglese 8: comincia la partita da protagonista. In positivo, procurandosi un rigore al 3', in negativo, perché poi non riesce a trasformarlo, scheggiando il palo. Ciononostante non si abbatte e segna addirittura una tripletta. Incontenibile.



(dall'83' Gakpe sv)









All. Maran 7: disegna un Chievo scomodo, inizialmente con due trequartisti. Nella ripresa molto opportuno l'inserimento in campo di Meggiorini, che preoccupa e fiacca la difesa neroverde. Prestazione comunque facilitata dalla superiorità numerica.