Genoa-Chievo 1-1

Sorrentino 6,5: decisivo ad inizio ripresa quando con le unghie devia in angolo il primo tiro della serata.

Tomovic 5,5: ha la sfortuna di trovarsi sulla traiettoria di tiro quando Laxalt spara a rete in occasione del vantaggio. Nel complesso non appare mai dei tutto sicuro.

Dainelli 6: serata relativamente tranquilla per uno degli ex di turno. Dopo la rete dello svantaggio Maran lo sacrifica per dare più spinta offensiva ai suoi.

(dal 67' Pellissier 6,5: il bomber senza età risponde ancora una volta presente quando viene chiamato in causa dal suo tecnico. Non segna ma contribuisce a mettere in subbuglio la retroguardia rossoblù).

Gamberini 6,5: comanda una difesa di ex marassini facendo valere la propria esperienza sul giovanissimo Pellegri.

Cacciatore 6: scalda le mani a Perin al primo minuto con una sassata dalla distanza. Se la cava su Lazovic, meno su Rosi.

Hetemaj 6,5: movimenta la gara facendosi ammonire per un fallo tecnico a fine tempo. Poi capitalizza con gran freddezza l'invito di Castro.

Castro 6,5: buona gara coronata dalla palla con i contagiri che manda in rete capitan Hetemaj.

Radovanovic 6,5: tieni bassi i ritmi della manovra nel primo tempo, quando le squadre sembrano non volersi far male, li alza nella ripresa quando i suoi devono recuperare lo svantaggio.

Bastien 5: non replica la buona prova offerta contro l'Atalanta tre giorni fa, convincendo Maran a mandarlo per primo sotto la doccia.

(dal 52' Depaoli 6: entra e dà nuovo dinamismo sulle fasce dei clivensi).

Birsa 5: un paio di insidiose punizioni scodellate in area rossoblu e poco altro.

(dal 85' Garritano sv)

Inglese 5: lasciato solo in avanti per oltre un'ora non riesce a rendersi mai pericoloso neanche quando Pellissier arriva a dargli manforte.

All. Maran 6,5: parte con un atteggiamento piuttosto prudente, schierando il solo Birsa in appoggio di Inglese. Modifica lo schema una volta subito lo svantaggio, buttando nella mischia il sempreverde Pellissier e ne coglie immediatamente i giusti frutti. Nel finale sfiora addirittura il colpaccio, dimostrando di non volersi accontentare di un punto comunque prezioso.