Torino-Chievo 1-1



Sorrentino 7,5: è uno dei grandi protagonista di questo Torino-Chievo. Nel secondo tempo è autore di due grandissimi interventi: prima alza sulla traversa la conclusione a botta sicura di Falque, poi para il calcio di rigore a Belotti.



Cacciatore 7: in fase difensivo è bravo a contenere prima Ljajic, poi Niang. Ma sa farsi trovare pronto anche in fase offensiva: è suo il cross da cui nasce il gol del momentaneo vantaggio del Chievo Verona.



Tomovic 5,5: condivide le responsabilità del gol del Torino con il suo compagno di reparto Cesar. Rispetto al calciatore sloveno, per tutta la partita appare però pù distratto.



Cesar 6: da un giocatore con la sua grande esperienza non ci aspetterebbe un errore come quello commesso in occasione del gol di Baselli. I due centrali del Chievo Verona permettono al centrocampista granata di svettare nell'area granata e segnare.



Gobbi 5,5: nel secondo tempo rischia di combinarla grossa quando atterra ingenuamente in area di rigore Belotti. L'arbitro non si era immediatamente accorto del fallo, ma fischia il penalty dopo aver consultato il Var. Per fortuna del Chievo Sorrentino rimedia alla leggerezza di Gobbi parando il rigore.



Castro 6: che quest'oggi la Dea Bendata non sia dalla parte del centrocampista argentino lo si capisce dopo appena sei minuti quando il suo colpo di testa, con Sirigu battuto, termina sul palo anziché in rete. Ancora più sfortunato poco prima della mezz'ora quando è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio.



(dal 28' Bastien 5,5: prova a farsi vedere con alcuni inserimenti, ma non riesce a incidere).



Radovanovic 5,5: è il protagonista dei minuti finale di partita. Prima sfiora il gol con un bel tiro dal limite, poi perde la testa e si fa cacciare fuori dal campo dall'arbitro Banti, lasciando in inferiorità numerica la propria squadra. Grave la sua ingenuità.



Hetemaj 7: quando al 14' si fionda sul cross di Cacciatore, sovrasta De Silvestri e di testa spedisce il pallone in fondo alla rete, sembra essere un vero centravanti più che un centrocampista. Con i suoi inserimenti dà parecchio filo da torcere alla difesa del Torino.



Birsa 6: è uno dei tanti ex del Torino presenti in campo quest'oggi con la maglia del Chievo. Non è nella sua giornata migliore, ma quando ha la palla tra i piedi è sempre pericoloso.



(dall''84' Pucciarelli sv)



Meggiorini 6: al momento della lettura delle formazioni il suo nome viene applaudito da tifosi granata. Non un fatto comune per gli ex. In campo però ora suda, corre e lotta per il Chievo e anche oggi lo fa senza risparmiarsi. Ha inoltre il merito di prolungare per Hetemaj il cross di Cacciatore, permettendo così al compagno di segnare.



(dal 75' Stepinski sv)



Inglese 5: l'unica volta che lo si vede dalle parti di Sirigu è nel finale, quando riesce anche a segnare, ma dopo essere partito in posizione di fuorigioco. Quello che si vede contro il Torino non è certo il miglior Inglese.





All. Maran 6,5: riesce a bloccare il Torino e a mettergli paura grazie all'ottima organizzazione di gioco. I costanti inserimenti delle sue mezzali mettono in crisi non poco la squadra di Sinisa Mihajlovic, peccato che sia costretto a sostituire Castro nel primo tempo e che Bastien non riesca a essere incisivo quanto l'argentino.