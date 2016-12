Roma-Chievo 3-1



Sorrentino 6,5: è il solito Sorrentino-show. L'ex Palermo all'Olimpico si esalta e sventa diverse occasioni tra cui una botta potentissima di Nainggolan e un destro di Dzeko. Si deve arrendere all'imprendibile punizione di El Shaarawy e a Dzeko nella ripresa, per poi negare al bosniaco un gol praticamente fatto. Saracinesca.



Izco 6: dalla sua parte soffre le discese di El Shaarawy e Emerson Palmieri, si riscatta con l'assist sul gol di De Guzman.



(dal 41' Costa 5,5: ha sulla coscienza il rigore del terzo gol giallorosso per un atterramento ai danni di Perotti).



Dainelli 5,5: graziato da Calvarese per un fallo su Dzeko nel primo tempo, cerca di contenere i danni con risultati alterni.



Gamberini 5: i primi due gol della Roma vedono la sua compartecipazione. Il peggiore dei suoi finisce l'anno nella maniera più amara possibile.



Frey 5,5: ha il merito di disturbare Bruno Peres nella fase più delicata del brasiliano, quella del cross. Spesso ci riesce, neutralizzando così le discese del brasiliano.



De Guzman 6,5: dei tre di centrocampo, è quello che maggiormente supporta le azioni offensive rendendosi pericoloso in un paio di occasioni. Alla prestazione aggiunge la perla del gol, per giunta di testa. Serata da incorniciare, risultato a parte.



Radovanovic 5,5: non la sua migliore prestazione. A centrocampo la Roma fa il bello e cattivo tempo e lui argina come può le avanzate di Nainggolan.



Rigoni 5,5: impegnato particolarmente nella fase di contenimento delle sfuriate giallorosse. Una partita scialba, specchio dell'atteggiamento della sua squadra che sembra essere arrivata all'Olimpico sazia dei risultati raccolti in questo 2016.



Meggiorini 6: sempre spigoloso, l'attaccante gialloblù prova a pungere ma non sempre gli riesce.



Birsa 6: non è travolgente, ma nei migliori momenti del Chievo c'è di mezzo il suo zampino. Crea superiorità e gioca tra le righe.



(dal 59' Bastien 5,5: prova a dare tutto nella mezz'ora che viene messo in campo. Cerca lo spunto e l'accelerazione ma non sempre gli riesce).



Inglese 5: impalpabile la prestazione dell'attaccante gialloblù. La partita non è delle più semplici, ma anche lui ci mette del suo.



(dal 75' Pellissier sv).





All. Maran 5,5: i suoi passano in vantaggio, ma sembrano appagati e tornato a casa con tre gol al passivo. Probabilmente in casa Chievo le vacanze sono cominciate con qualche giorno d'anticipo.