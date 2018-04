Sorrentino 7: iniziate a pensare che ha un patto con qualche entità superiore che gli restituisce mese su mese una ritrovata giovinezza che gli consente di tenere vivo il Chievo: nulla può sui due gol del Napoli nel finale



Depaoli 5: si arrangia come può, meriterebbe l'espulsione sul rigore del Napoli (se l'arbitro fischia quel fallo deve espellerlo) non brilla in una difesa molto attenta



Tomovic 6: in scivolata, di testa, con il fisico e con la cattiveria: c'è sempre nel pomeriggio del San Paolo



Bani 6: si fa guidare da Tomovic ed esce bene da un confronto difficilissimo come quello del San Paolo



Gobbi 5: spesso in difficoltà su Callejon, non si vede mai lontano dalla sua area



Rigoni 5.5: buon lavoro di interdizione finché regge



Radovanovic 5.5: c'è poco da impostare con poco più del 20% di possesso. Anche lui tiene bene fin quando il fisico regge in fase difensiva



Bastien 5: il peggiore della mediana, spesso in difficoltà nel suo settore



Giaccherini 6: ci tiene a fare bella figura davanti ai suoi ex compagni e ci riesce con una partita di buon livello condita dall'assist (dall'82' Leris sv)



Meggiorini 5: si vede pochissimo, Maran lo sostituisce per dare più consistenza alla fase offensiva (dal 52' Stepinski 6: gol a parte, si capisce da subito come il futuro sia dalla sua parte)



Inglese 5: non era la partita per mettersi in mostra davanti al suo prossimo (potenziale) pubblico: e lui non fa nulla per renderla migliore



All. Maran 6: il suo bunker tiene per 89 minuti, si arrende alla forza di Milik, di Diawara e del San Paolo