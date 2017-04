L'allenatore del Chievo, Rolando Maran ha dichiarato in conferenza stampa in vista della trasferta di sabato a Cagliari: "Ultimamente mi aspettavo risultati diversi, purtroppo non è stato così e ne dobbiamo prendere atto. Ma abbiamo ancora un'occasione per rifarci. Sarà una partita insidiosa, ma andremo a Cagliari per cancellare un momento negativo, anche se sotto il profilo della prestazione ho visto una svolta già a Torino".



All'appello mancheranno sicuramente Frey, Gamberini, Gobbi, Sardo, Sorrentino, Inglese e Rigoni. Saranno da valutare, invece, Bastien che in mattinata è tornato ad allenarsi e Birsa che ha qualche linea di febbre.