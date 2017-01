Dopo la sconfitta subita contro l'Inter, Rolando Maran, allenatore del Chievo, ha parlato a Premium Sport: "Bisogna lavorare. Per noi è un momento un po’ particolare: venivamo da una sconfitta brutta domenica scorsa. Oggi è stata una sconfitta diversa: lo spirito c’è stato. Peccato per i cambi forzati: questo aspetto ha condizionato il finale di partita, dove comunque l’Inter è stata brava a trovare la vittoria. Non siamo sazi: sappiamo che la strada per la salvezza è ancora lunga. Abbiamo trovato una grandissima Inter, ma soprattutto nella seconda parte, abbiamo combattuto. Purtroppo abbiamo subìto i gol nei momenti in cui soffrivamo meno: ci servirà da lezione per il futuro. Rispetto all’andata questa Inter l’ho vista diversa: hanno messo ritmo e l’impatto è stato notevole. È vero che subiamo tanti gol, nelle ultime partite, ma al di là dell’aspetto difensivo dobbiamo cercare di avere più controllo della palla, cercare di salire di più con tutta la squadra. Un attaccante dal mercato? Abbiamo fatto un girone di andata con 25 punti, che è tanta roba: i nostri attaccanti direi che abbiano fatto il loro dovere, io ho grande fiducia in loro".