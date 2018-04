Rolando Maran, tecnico del Chievo Verona, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Spal: "Gli scontri diretti hanno sempre un valore più alto, ma come abbiamo affrontato le ultime partite come finali così dovremo fare anche domani. La Spal arriva da 7 risultati utili consecutivi, si vede che stanno bene, ma anche noi da diverse partite abbiamo svoltato. Conta il nostro momento, al di là di come stanno gli avversari".