L'allenatore del Chievo, Rolando Maran, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta subita contro la Fiorentina: "Spiegare una sconfitta del genere diventa difficile, credo che il Chievo abbia giocato nel modo giusto. Ha pagato due errori, siamo stati bravi ad attaccare per tutta la gara e poi abbiamo preso gol a tempo scaduto mentre stavamo ancora cercando di ribaltare la gara. Ci sono sconfitte e sconfitte, questa ci deve far ritenere più forti: ho rivisto l'intensità e l'atteggiamento della squadra che siamo. Purtroppo il risultato non ci ha premiato, però con prestazioni del genere i risultati arriveranno. Se rivediamo i numeri, credo che la Fiorentina abbia il 100% di conversione dei tiri in gol. Rivedendo la gara vedo solo occasioni nostre: è un momento da superare, però non dobbiamo farci confondere da un risultato che non ci stava. Le richieste per Castro? Queste cose le decide la società. Oggi dovevamo stare attenti a livello numerico, cominciamo a essere pochini soprattutto in zona avanzata. Io spero che i miei giocatori rimangano perché mi danno garanzie, per il resto è ovvio che siamo un po' in emergenza. L'infortunio di Pellissier? Conoscendo Sergio se esce dal campo non lo fa per niente. L'ho visto continuare ad allenarsi con infortuni, botte e stiramenti. Se è uscito dal campo vuol dire che non ce la faceva ad andare avanti, mi preoccupa un po'".