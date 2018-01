Rolando Maran, allenatore del Chievo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus: "È stata una settimana vissuta non bene, perché quando non riesci a fare risultato l'umore non è quello giusto. Quelle come contro la Juventus sono partite impegnative, difficili, perché il valore dell'avversario è alto, ma ci sono punti in palio e vogliamo cercare di andarli a prendere. I numeri negativi di attacco e difesa? In qualche partita abbiamo preso tanti gol, questo fa la differenza. Non va bene, certo, ma siamo stati anche sfortunati. Al di là di queste quattro partite, però, non c'è molta differenza rispetto agli anni scorsi per quanto riguarda i gol subiti. Le assenze in settimana? Dobbiamo avere i nostri concetti e portarli avanti, a prescindere dai protagonisti. Soprattutto in questo momento, per trovare la compattezza giusta. Cosa mi preoccupa di più della Juve? È forte, ha tantissime soluzioni, e dal punto di vista mentale è micidiale, la Juve da anni è questa, capace di essere sempre sul pezzo, lascia poco agli altri. Sappiamo che abbiamo un impegno difficile, ma spesso ci hanno dato per spacciati e poi abbiamo fatto risultati positivi. Gli infortunati? Solo Inglese, Castro e Gaudino. Gamberini e Meggiorini? Rientravano dopo un lungo stop, per me hanno lavorato bene, questa settimana per loro è stata molto importante. Se sono convocati è perché li ritengo pronti, al di là del minutaggio che possono avere".