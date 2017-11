L'allenatore del Chievo Rolando Maran commenta a Radio Rai il pareggio con il Napoli: "Oggi non era semplice contro il Napoli, sappiamo che in campionato ha dato quasi sempre tre gol a tutti. Abbiamo fatto una partita concedendo poco, era una partita particolare e siamo riusciti. I ragazzi hanno messo un applicazione ed attenzione alla gara che ha portato a meritare questo risultato. Ovvio che il Napoli ha sempre il pallino ma non abbiamo mai lesinato nelle ripartenze, cercando sempre di essere alti. Il Napoli ha una facilità ad andare in rete che è incredibile, questo porta ad una capacità di restare sempre in partita".