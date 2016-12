L'allenatore del Chievo, Rolando Maran, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria della sua squadra contro la Sampdoria: "Soddisfatto per il risultato, abbiamo avuto un buon approccio e siamo contenti per la vittoria e per i ragazzi che si sono presi una grande soddisfazione. Felice sia per Meggiorini che per Pellissier che festeggiava in casa le 100 reti in A. Meglio dello scorso anno? Beh, stiamo crescendo da due anni, possiamo ancora migliorare, dobbiamo essere sempre molto compatti. Roma? Se riuscissimo a fare risultato sarebbe molto bello, ma i giallorossi saranno arrabbiati dopo la gara contro la Juventus. Vedremo cosa accadrà".