Rolando Maran, allenatore del Chievo, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani, calcio d'inizio ore 18.00, contro il Bologna. Ecco le parole del tecnico: "Voltiamo pagina e ripartiamo dopo la sconfitta col Crotone, come abbiamo fatto l'ultima volta in casa. Il Bologna ha tante soluzioni offensive. Sa essere una squadra pericolosa perché ha giocatori di qualità. Fra i nostri mancheranno Castro e Meggiorini. Obiettivo? Bisogna far punti per arrivare a quota 40 il più velocemente possibile".