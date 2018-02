Rolando Maran, tecnico del Chievo Verona, parla a Sky Sport 24 dopo la vittoria sul Cagliari: "Abbiamo attraversato mille problematiche, con una bellissima prestazione abbiamo ritrovato fiducia. Era venuta meno in questo periodo negativo che ha fatto male a tutti: mi è piaciuto lo spirito messo da tutti in questo momento particolare che ha rinsaldato ancora di più i concetti di questa società. Inglese e Giaccherini? Emanuele, al di là delle qualità tecniche, ha grandi qualità morali e si è subito integrato nella squadra e sono felice sia qui a darci una mano. Inglese aveva stretto i denti per esserci la scorsa domenica, con la febbre, oggi ha aiutato la squadra stando anche meglio. Il mio futuro? Vedevo i ragazzi poco tranquilli, ho cercato di essere io a dare una tranquillità relativa nel giocare e nel fare le partite. Abbiamo perso per la paura di non farcela, la squadra doveva ritrovare il suo spirito battagliero. Ho fatto il mio, l'allenatore riceve critiche ma credo nel lavoro e questo è il mio. Serve pensare al lavoro".