Rolando Maran, tecnico del Chievo, parla a Radio Rai dopo la pesante sconfitta con l'Atalanta: "Una giornata no. Un Chievo così non l'avevo mai visto. Peccato, potevamo coronare un ottimo girone d'andata con qualche punto in più. Adesso rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti. Il calcio ha volte regala bocconi amari da mandare giù. Oggi loro hanno subito trovato il gol e noi non siamo riusciti a reagire. Noi sbagliamo poche partite, oggi è capitato".