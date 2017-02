L'allenatore del Chievo, Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Napoli: "In questa stagione rispetto alla passata loro hanno ancora più soluzioni. Possono variare anche a gara in corso e possono mettere più in difficoltà gli avversari. Pronto per il grande salto? Io devo pensare ad allenare per portare risultati alla mia società. Poi quello che sarà lo dirà il tempo. La cosa importante è non distogliere l'attenzione dal campo, voglio continuare a fare bene. Abbiamo fatto delle considerazioni rispetto alla gara giocata nel girone d'andata, le esperienze fatte nelle scorse partite ci devono aiutare. Dovremo essere bravi a occupare bene gli spazi, il Napoli col palleggio ti fa girare e dobbiamo essere bravi ad essere corti e compatti. Se pensiamo di dare pressione con distanze lunghe loro riusciranno sempre a uscirne. I giovani? I ragazzi stanno migliorando. Adesso si sono avvicinati molto perché lavorare con la prima squadra aiuta a crescere: Bastien ha già disputato 4-5 gare e in molti hanno già esordito. Ora dipenderà tutto da loro, dovranno meritarsi nuove opportunità. I giovani sono linfa vitale per una società: il nostro obiettivo è mantenere la categoria e calibrare gli innesti in base a questi obiettivi. Un allenatore ha sempre voglia di migliorare il proprio organico per migliorare i risultati sul campo, ma in questo momento non dobbiamo preoccuparci di questo. Adesso, dobbiamo correre e basta. La trasformazione di Inglese? Lui ha sofferto molto le poche realizzazioni. Adesso ha tranquillità e serenità mentale, è un ragazzo che tutti i giorni lavora in modo esemplare. E' l'evoluzione di un giocatore che sta prendendo coscienza dei propri mezzi. Castro e Birsa avanzati? La scorsa settimana per esigenze tattiche ho deciso di mettere in campo questi accorgimenti. Ma questo lo facciamo spesso".